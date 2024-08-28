Выставка арт-объектов из вторсырья открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: РЭО

В Нижнем Новгороде выставку арт-объектов из вторсырья "Зелёный квадрат". Её организовал Российский экологический оператор. Об этом сообщает телеканала "360".

"Чтобы заботиться о природе, в том числе развивать экономику замкнутого цикла и перерабатывать отходы, необходимо участие каждого. Такие проекты привлекают внимание людей к экологическим проблемам, заставляют задуматься о влиянии человека на окружающую среду и, возможно, поменять свои привычки", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Выставка проходит в рамках Фестиваля экологии, где запланированы мастер-классы, лекции, а также показ фильма о защите окружающей среды. В экспозицию вошло 16 арт-объектов.

"В 2024 году РЭО совместно с арт-кластером "Таврида" организовал конкурс "Зелёный квадрат". Его финалисты создали произведения искусства, которые и вошли в экспозицию. Выставка уже экспонировалась в Мелитополе Запорожской области и в Казани. Теперь арт-объекты смогут увидеть жители Нижнего Новгорода", — рассказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Экспозиция организована РЭО в партнёрстве с арт-кластером "Таврида" и при поддержке правительства Нижегородской области, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Русского музея фотографии и галереи искусств ЛУНА, а также ООО "Нижэкология- НН".

"На этой выставке показано, как вторичные материальные ресурсы можно использовать в различных видах деятельности, в частности как предмет искусства. Это очень важно, потому что нужно сокращать захоронение отходов, такая задача стоит перед всеми субъектами нашей страны. Поэтому я считаю, что такие выставки должны быть, это вклад в экопросвещение нас и наших детей и повышение экологической культуры", — сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Выставка открыта до 1 октября в Доме архитектора по адресу Верхне-Волжская набережная, д. 2.