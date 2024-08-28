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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 19%

13 сентября 2024 16:43  [93] Экономика

Совет директоров Банка России на собрании 13 сентября принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. Причиной такого решения назвали сохранение инфляционного давления. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Центробанке отметили, что июльский прогноз годовой инфляции, который составлял 6,5-7%, скорее всего будет пересмотрен. Также не исключается и дальнейшее повышение ставки.

Причиной роста цен названо сохранение повышенного внутреннего спроса на товары и услуги, за которым не успевают производители.

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к 4–4,5% в 2025 году", - говорится в заявлении ЦБ РФ.

По данным на 9 сентября годовая инфляция составила 9%, что только на одну десятую ниже июльских значений. Это означает, что давление на экономику осталось высоким, и тенденции к снижению пока нет. В пресс-службе регулятора добавили, что среднесрочный прогноз остаётся проинфляционным с сохранением рисков дальнейшего роста цен.

Следующее заседание совет директоров банка России по ключевой ставке проведет 25 октября.

Стоит отметить, что накануне повышения ключевой ставки крупнейшие банки России (ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк) резко повысили ставки по вкладам. Так, уровень доходности долговременных депозитов вырос до 20-21% годовых.

Напомним, 26 июля ключевая ставка была повышена сразу на 200 б.п. - с 16% до 18%.

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Теги:
Банки ЦБ РФ Цены
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