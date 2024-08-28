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Происшествия

Сотрудник дзержинского предприятия получил ожоги 70% тела в результате взрыва

13 сентября 2024 16:54  [100] Происшествия

Вечером 12 сентября на территории Научно-производственного предприятия "Орион" в Дзержинске произошёл взрыв с последующим возгоранием, в результате которого серьёзно пострадал один сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.

ЧП зафиксировано около 20:30. В результате происшествия 35-летний аппаратчик синтеза 3 разряда госпитализирован с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела. Мужчина получил ожоги туловища, головы, конечностей, а также дыхательных путей. Полученные травмы относятся к категории тяжёлых, подчеркнули в ведомстве.

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины ЧП, начато расследование.

Напомним, на данном предприятии две недели назад произошёл аналогичный несчастный случай: тогда после взрыва были госпитализированы два аппаратчика.

НПП "Орион" производит наноструктурированные энергетические композитов, а также наполненные полимеры на их основе.

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Теги:
Взрыв Госинспекция труда несчастный случай
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