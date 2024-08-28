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Общество

Нижегородский НОЦ начал прием заявок на грантовый конкурс научно-технических проектов

13 сентября 2024 17:59  [101] Общество

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) начал прием заявок на IV конкурс научно-технических проектов среди своих участников.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, размер финансирования каждого проекта составит от 1 до 10 млн рублей. 

В настоящее время участниками Нижегородского НОЦ являются 72 организации. Это вузы, научные институты, коммерческие компании. Каждый участник может представить на конкурс не более пяти проектов по следующим направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые технологии; экология и развитие агропромышленного комплекса.

Главное условие получения гранта - это внебюджетное софинансирование в размере не менее того объема средств, которые выделяет НОЦ.

Подать заявку можно до 4 октября включительно. Победителей конкурса определит конкурсная комиссия после оценки проектов экспертами. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Цифровой платформы НОЦ Нижегородской области.

Основные критерии оценки заявок - это соответствие основным направлениям деятельности Нижегородского НОЦ, инновационный характер, наличие потенциала для коммерциализации результата проекта.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты" , который реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ и НГТУ будут участвовать в разработках путевой ж/д техники.

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Теги:
НОЦ
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