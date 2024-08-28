АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь школе в Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках корпоративной благотворительной программы оказало поддержку МБОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" в городе Кстово.

На выделенные компанией средства проведен ремонт пола в учебном заведении с заменой покрытия на керамогранит повышенной износостойкости. С просьбой о помощи на предприятие обратилась администрация школы, где обучается более 1 600 детей.

"Паркет не обновляли с момента ввода здания в эксплуатацию более 30 лет назад, покрытие было уже травмоопасным. Мы очень рады, что коридоры удалось привести в порядок к началу учебного года, и благодарны за помощь", - отметила директор школы Елена Белаш.

В рамках корпоративной благотворительной программы общеобразовательному учреждению ранее уже оказывалась поддержка. Так, в 2017 году школа получила современное лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинетов физики, химии, математики, а также мебель. Помещения классов были отремонтированы, чтобы обеспечить школьникам максимально благоприятные условия.

Помощь образовательным учреждениям – одно из основных направлений корпоративной благотворительной программы АО "Транснефть-Верхняя Волга". Только в 2023 году предприятие оказало благотворительную помощь восьми школам в Рязанской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Псковской областях.

По итогам реализации программы компания вошла в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".