Три нижегородских преподавателя вышли в финал Всероссийского конкурса педагогов "ИТ-кубов" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские преподаватели вышли в финал II Всероссийского конкурса педагогов центров цифрового образования детей "ИТ-куб" "Помогаю. Проектирую. Программирую. Будущее". В числе 24-х участников заключительного этапа состязания – сразу три представителя нашего региона.

Как сообщили в Минобрнауки Нижегородской области, за звание лучшего педагога "ИТ-куба" в стране поборются педагог "ИТ-куба" на базе Семёновского индустриально-художественного техникума Владимир Бобровский и два преподавателя "ИТ-куба" на базе Княгининского университета – Захар Зорин и Арина Паньшина. Они представят свои программы дополнительного образования в трёх номинациях: "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование" и "Робототехника".

"С неожиданностью и удивлением узнала о том, что прошла отборочный этап конкурса на звание лучшего педагога центров "ИТ-куб"! Хочется обменяться опытом с коллегами, узнать у педагогов из других регионов о том, как у них происходит процесс обучения", – поделилась Арина Паньшина.

Финал Всероссийского конкурса состоится 15 ноября 2024 года в Смоленске. Конкурс способствует повышению престижа профессии педагога, выявлению талантливых специалистов и развитию наставничества в сфере дополнительного образования детей.

Напомним, в Нижегородской области с 2019 года созданы 8 центров цифрового образования детей "ИТ-куб" в семи муниципальных образованиях. Они работают в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.