Российский экооператор предложил изымать земельные участки под объекты ТКО Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Вопросы изъятия земельных участков для создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает телеканал "360".

Российский экологический оператор (РЭО) одобрил расширение перечня объектов, в отношении которых может применяться решение об изъятии участков, и включение в него объектов ТКО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев считает, что объекты обращения с ТКО, например, объекты размещения отходов, являются такими же объектами коммунальной инфраструктуры, как и объекты теплоснабжения и электроснабжения, водопровод и канализация.

"Поэтому в отношении них может быть применен такой же механизм изъятия участков, как и для других объектов коммунального хозяйства. РЭО поддерживает законодательные изменения, которые позволят более эффективно развивать отрасль обращения с отходами и достичь целей нацпроекта "Экология", - сообщил Буцаев.

Земельный кодекс РФ разрешает изъятие участков для строительства, реконструкции объектов системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Предлагается внести поправку в ст. 49 Земельного кодекса РФ, добавив в абзац 8 пункта 2 "объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов".

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин добавил, что при создании объектов размещения ТКО часто возникает ситуация, когда нет мест для их расположения.

"РЭО предлагает использовать существующий механизм по изъятию участка с компенсацией его стоимости владельцу. Этот механизм уже отработанный и активно применялся для строительства дорог при подготовке к Олимпиаде в Сочи", - отметил Маркушин.

Напомним, нелегальную свалку около бывшего полигона ТБО "Игумново" в Дзержинске в Нижегородской области ликвидировали раньше срока.