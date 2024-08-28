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Происшествия

Мошенники завладели сбережениями пожилой нижегородки

14 сентября 2024 09:27  [105] Происшествия

Телефонные мошенники под предлогом «денежной компенсации от государства» завладели сбережениями пожилой нижегородки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 83-летняя местная жительница, которая сообщила о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ей положена крупная денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства. Для получения данной выплаты пенсионерке необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Звонивший убедил ее, что все расходы вернутся вместе с компенсацией. Поверив сказанному, женщина перевела деньги на указанный мошенником счет. Не дождавшись компенсации, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).  

В настоящее время сотрудниками ОВД проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления, и установление всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
Мошенничество
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