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Экономика

15 участков под проекты на 4,3 млрд рублей выделят в Нижегородской области

14 сентября 2024 10:42  [161] Экономика
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

 Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 13 сентября согласовал 15 заявок на выделение земельных участков.

По словам замгубернатора Егора Полякова, бизнес активно помогает правительству решать проблему дефицита номерного фонда. На заседании совета одобрили две гостиницы и глэмпинг-парк в Нижнем Новгороде, а также турбазу в Чкаловске.

"Благодаря этим, а также остальным согласованным проектам в регионе появится более 400 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций – 4,3 миллиарда рублей", - заявил Егор Поляков.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Совет одобрил участки под гостиницу на ул. Алексеевской в Нижнем Новгороде (заявитель – ООО «Амакс Групп», площадь участка – 6377 кв.м, срок реализации – 3 года, объем инвестиций – 1,2 млрд рублей), турбазу в Чкаловске (ООО «Автомаш», 28629 кв.м, 5 лет, 100 млн рублей), гостиницу в районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде (ООО «Стройконсалтинг», 7640 кв.м, 6 лет, 1,1 млрд рублей).

Также на заседании одобрен участок под инвестпроект, сопровождаемый Корпорацией развития Нижегородской области. В районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде планируется построить глэмпинг-парк.

«На сопровождении Корпорации развития находится проект компании «КИТ», которая планирует создать на территории региона место для круглогодичного отдыха в формате глэмпинг-парка. Наши специалисты помогли подобрать участок и подготовить заявку на земельный совет. Общая сумма инвестиционных вложений составит около 150 миллионов рублей. Мы продолжим оказывать инвестору необходимую поддержку при реализации проекта», - отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко.

Кроме того, совет согласовал участки под производственно-складской комплекс по изготовлению катеров на воздушной подушке в Сормовском районе Нижнего Новгорода (ООО «ГАЛС», 5499 кв.м, 2 года, 120 млн рублей), агропромышленный парк по производству натуральных масел в Дзержинске (ООО «Потенциал 2014», 199925 кв.м, 3 года, 565 млн рублей), производственно-складской комплекс по сборке и производству пластиковых окон в районе Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде (ООО «Ванклик», 3973 кв.м, 3 года, 100 млн рублей).

Напомним, что Нижегородская область занимает II место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

 

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