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Происшествия

Нижегородку обманули при попытке купить через интернет корм для животных

14 сентября 2024 12:38  [123] Происшествия

Жительницу Нижегородской области обманули при попытке купить через интернет корм для животных 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в отдел МВД России «Балахнинский» обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Она сообщила сотрудникам полиции, что в интернете нашла объявление интернет-магазина, который занимается продажей корма для животных.

Выбрав нужный товар, заявительница безналичным платежом через СБП перевела деньги на указанный счет в качестве оплаты товара, после чего стала ожидать доставки корма транспортной компанией.

Спустя некоторое время женщина решила проверить по трек-номеру в квитанции движение товара и выяснила, что отправка не осуществлялась. Она поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
Мошенничество
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