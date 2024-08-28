Нижегородку обманули при попытке купить через интернет корм для животных Происшествия

Жительницу Нижегородской области обманули при попытке купить через интернет корм для животных

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в отдел МВД России «Балахнинский» обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Она сообщила сотрудникам полиции, что в интернете нашла объявление интернет-магазина, который занимается продажей корма для животных.

Выбрав нужный товар, заявительница безналичным платежом через СБП перевела деньги на указанный счет в качестве оплаты товара, после чего стала ожидать доставки корма транспортной компанией.

Спустя некоторое время женщина решила проверить по трек-номеру в квитанции движение товара и выяснила, что отправка не осуществлялась. Она поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.