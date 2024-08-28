Фестиваль и церемония награждения лауреатов премии «Время героев» пройдут в Саранске Общество

14 сентября в Саранске состоятся фестиваль и церемония награждения лауреатов III межрегиональной Народной премии «Время героев».

«Время героев» – ежегодная премия, присуждаемая людям разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, для которых нравственными ценностями являются неравнодушие, мужество, доброта, служение профессии и верность своему делу.

Участниками премии в 2024 году стали 2500 человек из 5 регионов: это жители или уроженцы Республик Мордовия, Чувашия, а также жители Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей. На этапе народного голосования за номинантов отдано 337 000 голосов.

Фестиваль III Народной Премии «Время Героев» стартует в 12:00 на стадионе «Мордовия Арена». На торжественной церемонии будут названы победители по 26 номинациям – лауреаты Премии. В специальной номинации «Герои нашего времени» будут награждены защитники Родины – участники специальной военной операции. Среди них – мобилизованные и те, кто добровольно встал на защиту Отечества.

Вадиму Калугину, Сергею Макарову, Александру Теркину за мужество при выполнении воинского долга будут вручены медали «За отвагу», Дмитрию Курченкову – медаль Жукова.

Вручать награды победителям номинаций будут настоящие герои со всей страны: спасателями, выдающимися врачами, героями по призванию. Для участия в церемонии приедет лётчик, Герой России, Дамир Юсупов, который в 2019 году совершил успешную посадку пассажирского самолёта на кукурузное поле. Профессиональное мастерство Юсупова, его упорство и концентрация в катастрофической ситуации помогли спасти 233 жизни. Среди спикеров площадки также ожидаются Татьяна Сорокина – самая многодетная мама России (воспитала 85 детей), Рустам Набиев – параспортсмен, покоритель 7 горных вершин, совершивший восхождения без обеих нижних конечностей, Карен Даллакян – зоозащитник, основатель единственного в России приюта для экзотических животных «Спаси меня».

На фестивале ожидается 15 000 гостей из регионов-участников, для которых подготовлены более 100 площадок: мастер-классов, обучающих интерактивов, показательных выступлений, а также мотивационная встреча с современными героями, торжественное награждение победителей премии и выступление музыкальной группы Dabro.

Ссылка на прямую трансляцию: https://vk.com/wall-46886339_61011

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