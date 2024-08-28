Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 сентября 2024 13:47  [127] Турнир по футболу прошел в Нижегородской области в рамках фестиваля "Семья в спорте"
13 сентября 2024 07:35  [390] Церемония открытия II Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского прошла в Нижнем Новгороде
13 сентября 2024 07:15  [397] Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открыли на Бору
12 сентября 2024 22:07  [496] "Торпедо" начинает первую выездную серию волевой победой над ЦСКА
12 сентября 2024 12:05  [458] ЛУКОЙЛ поддерживает самбо
12 сентября 2024 11:20  [490] Трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году
12 сентября 2024 09:02  [570] Нижегородцы смогут посмотреть трансляцию открытия Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского
11 сентября 2024 19:02  [585] Нижегородские спортсмены вернулись с Паралимпиады-2024
11 сентября 2024 11:06  [494] Участница команды Гордумы Анна Долгова победила в этапе XVII парламентской Спартакиады по настольному теннису
11 сентября 2024 07:19  [456] Новую спортплощадку установили на улице Верхне-Печёрской в Нижнем Новгороде
Спорт

Турнир по футболу прошел в Нижегородской области в рамках фестиваля "Семья в спорте"

14 сентября 2024 13:47  [127] Спорт
Фото: РОО Нижегородский совет женщин

Фото: РОО Нижегородский совет женщин

В селе Гагино на площадке стадиона «Нива» прошел семейный турнир по футболу в рамках фестиваля «Семья в спорте».

В нем приняли участие 30 семей в составе сборных команд муниципальных округов, предприятий и организаций Нижегородской области. Семейные команды представляли родители и дети в возрасте от 9 до 13 лет.

Организатором мероприятия выступил РОО «Нижегородский совет женщин» при поддержке правительства Нижегородской области. Соорганизаторами турнира стали Совет женщин и администрация Гагинского муниципального округа.

«Турнир собрал членов семей, чтобы вместе провести свой досуг весело и с пользой для здоровья. Самое прекрасное, что проявляется во время таких мероприятий, - это дух семейного сотрудничества. Уверен, что соревнования станут традицией и будут продолжаться, чтобы вдохновлять еще больше семей на активный образ жизни», - подчеркнул глава МСУ Гагинского муниципального округа Павел Кондаков.  

По информации РОО «Нижегородский совет женщин», в программу были включены соревнования по мини-футболу, семейная эстафета, мастер-класс по пенальти.

Победителями семейного турнира по футболу стали команды «Кроссовки» Гагинского муниципального округа и «Спортики» Вознесенского муниципального округа (2-е место), команда «Триумф» г.о.г. Кулебаки (3-е место). Первое место по решению оргкомитета и судей турнира не было присуждено никому.

Семейный турнир по футболу закрыл программу фестиваля «Семья в спорте», проходившего в Год семьи в Нижегородской области с июля по сентябрь. Всего в фестивале приняли участие 104 семьи в составе 37 сборных команд из 23 округов Нижегородской области. 

(0+)

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph