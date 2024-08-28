Турнир по футболу прошел в Нижегородской области в рамках фестиваля "Семья в спорте" Спорт

Фото: РОО Нижегородский совет женщин

В селе Гагино на площадке стадиона «Нива» прошел семейный турнир по футболу в рамках фестиваля «Семья в спорте».

В нем приняли участие 30 семей в составе сборных команд муниципальных округов, предприятий и организаций Нижегородской области. Семейные команды представляли родители и дети в возрасте от 9 до 13 лет.

Организатором мероприятия выступил РОО «Нижегородский совет женщин» при поддержке правительства Нижегородской области. Соорганизаторами турнира стали Совет женщин и администрация Гагинского муниципального округа.

«Турнир собрал членов семей, чтобы вместе провести свой досуг весело и с пользой для здоровья. Самое прекрасное, что проявляется во время таких мероприятий, - это дух семейного сотрудничества. Уверен, что соревнования станут традицией и будут продолжаться, чтобы вдохновлять еще больше семей на активный образ жизни», - подчеркнул глава МСУ Гагинского муниципального округа Павел Кондаков.

По информации РОО «Нижегородский совет женщин», в программу были включены соревнования по мини-футболу, семейная эстафета, мастер-класс по пенальти.

Победителями семейного турнира по футболу стали команды «Кроссовки» Гагинского муниципального округа и «Спортики» Вознесенского муниципального округа (2-е место), команда «Триумф» г.о.г. Кулебаки (3-е место). Первое место по решению оргкомитета и судей турнира не было присуждено никому.

Семейный турнир по футболу закрыл программу фестиваля «Семья в спорте», проходившего в Год семьи в Нижегородской области с июля по сентябрь. Всего в фестивале приняли участие 104 семьи в составе 37 сборных команд из 23 округов Нижегородской области.

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