Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть отделения МВД России «Тоншаевское» поступило письменное заявление от руководителя предприятия по переработке древесины о краже бензопилы.

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния - ранее судимый 38-летний местный житель.

Правоохранители полагают, что гражданин проник на территорию предприятия и тайно похитил бензопилу, которую в дальнейшем продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Как сообщили в региональном главке МВД России, сейчас мужчина находится под стражей за совершение аналогичного преступления.

В рамках предварительного расследования полицейские проверяют злоумышленника на причастность к иным противоправным деяниям, совершенным на территории региона.

Ранее сообщалось, что в селе Гагино расследуется уголовное дело по факту кражи фляги с медом из частного дома.

50-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что злоумышленник сломал запорное устройство на двери в ее жилое помещение, откуда похитил флягу с 60 кг меда.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи - ранее не судимый 47-летний местный житель.

Местонахождение предмета преступного посягательства устанавливают сотрудники полиции.

В рамках уголовного дела фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.