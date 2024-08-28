Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 сентября 2024 17:48  [77] Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде
14 сентября 2024 16:25  [133] Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия
14 сентября 2024 12:38  [222] Нижегородку обманули при попытке купить через интернет корм для животных
14 сентября 2024 09:27  [293] Мошенники завладели сбережениями пожилой нижегородки
13 сентября 2024 17:09  [399] Полицейские обнаружили плантацию конопли на чердаке дома под Арзмасом
13 сентября 2024 16:54  [399] Сотрудник дзержинского предприятия получил ожоги 70% тела в результате взрыва
13 сентября 2024 09:58  [398] Расселённый дом сгорел ночью на улице Шота Руставели в Нижнем Новгороде
12 сентября 2024 14:29  [445] Нижегородка потеряла почти 3,5 млн рублей под предлогом продления сим-карты
12 сентября 2024 13:55  [457] Суд начал слушания по делу о покушении на нижегородского писателя Захара Прилепина
12 сентября 2024 10:28  [511] Пьяного водителя задержали в Нижнем Новгороде с погоней и применением силы
Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия

14 сентября 2024 16:25  [133] Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть отделения МВД России «Тоншаевское» поступило письменное заявление от руководителя предприятия по переработке древесины о краже бензопилы.

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния - ранее судимый 38-летний местный житель.

Правоохранители полагают, что гражданин проник на территорию предприятия и тайно похитил бензопилу, которую в дальнейшем продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Как сообщили в региональном главке МВД России, сейчас мужчина находится под стражей за совершение аналогичного преступления.

В рамках предварительного расследования полицейские проверяют злоумышленника на причастность к иным противоправным деяниям, совершенным на территории региона.

Ранее сообщалось, что в селе Гагино расследуется уголовное дело по факту кражи фляги с медом из частного дома.

50-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что злоумышленник сломал запорное устройство на двери в ее жилое помещение, откуда похитил флягу с 60 кг меда.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи - ранее не судимый 47-летний местный житель.

Местонахождение предмета преступного посягательства устанавливают сотрудники полиции. 

В рамках уголовного дела фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph