Проект в области систем связи планируется реализовать с участием нижегородских ученых

ННГУ планирует реализовать совместно с Государственным университетом управления научный проект в области систем связи, навигации и управления для беспилотных летательных аппаратов и наземной робототехники.
"На этой неделе делегация ГУУ во главе с ректором Владимиром Строевым побывала у нас в гостях. Проректор ГУУ Мария Карелина и научный сотрудник Центра управления инженерными проектами ГУУ Дмитрий Рыбаков встретились с нашими учеными и пришли к соответствующему соглашению", - сообщил в телеграм-канале ректор ННГУ Олег Трофимов.
По его словам, ГУУ обладает опытом выполнения крупного научного проекта в области создания цифровой платформы для агропромышленного комплекса и работ по государственному заданию в области беспилотных авиационных систем.
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