Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде.
ЧП произошло 14 сентября на улице Новосолдатской.
После получения информации о возгорании на место происшествия в оперативном порядке выехали огнеборцы.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сгорел расселенный частный дом, на площади 72 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
В данный момент происходит проливка и конструкций строения.
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