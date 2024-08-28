Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде Происшествия

Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде.

ЧП произошло 14 сентября на улице Новосолдатской.

После получения информации о возгорании на место происшествия в оперативном порядке выехали огнеборцы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сгорел расселенный частный дом, на площади 72 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

В данный момент происходит проливка и конструкций строения.