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Ожидавшая доплаты к пенсии нижегородка стала жертвой телефонного мошенника

14 сентября 2024 15:28  [121] Происшествия

Нижегородка лишилась денег после звонка выдававшего себя за сотрудника Пенсионного фонда злоумышленника. 

Как сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду, 60-летняя женщина, ожидавшая решение по заявке на рассмотрение трудового стажа, сообщила мошеннику, представившемуся сотрудником Пенсионного фонда, код из смс-сообщения якобы для записи на прием. После чего со счета гражданки было списано 91 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан к бдительности и обращает внимание, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России. Если Вам звонят и представляются сотрудником ПРФ, необходимо прервать разговор.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода после разговора с телефонными мошенниками лишился 1,4 млн рублей. 

Потерпевший 63-летний мужчина обратился в полицию о рассказал правоохранителям, что утром ему позвонил сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом.

В течение дня мужчину держали на связи и убедили его взять два кредита на 818 тысяч рублей и 403 тысячи рублей. Затем мужчина перевел заемные средства вместе со своими личными сбережениями через банкоматы на указанные звонившими "безопасные» счета".

В результате мужчина лишился 1,4 млн рублей.


По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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Теги:
Мошенничество
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