ФК "Пари НН" сыграл вничью с воронежским "Факелом" Спорт

В восьмом туре Мир РПЛ команда "Пари НН" впервые сыграла вничью в нынешнем чемпионате.



Как сообщает пресс-служба ФК "Пари НН", матч с " Факелом" состоялся 14 сентября на стадионе в Воронеже.

Игра проходила в жару и на искусственном поле. Тем не менее, нижегородцы быстрее приспособились к таким условиям и в первом тайме выглядели предпочтительнее хозяев. Запомнился опасный удар Боселли после передачи Ожеговича. Мяч летел под перекладину, но Беленов все же перевел его на угловой. Тем же ответил Медведев на 34 минуте после «выстрела» Квеквескири.



После перерыва гости строго сыграли в обороне, а впереди выделялся своей активностью вышедший на замену Царукян. На 83 минуте футболисты "Пари НН" разыграли угловой. Веснер Тичич наносил удар из-за штрафной, но ему не хватило точности.

В итоге – 0:0, а впереди домашние матчи с «Ахматом» (в кубковом турнире) и с «Локомотивом».

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