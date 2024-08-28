Полицейские обнаружили нарколабораторию в Нижегородской области Происшествия

Арзамасские полицейские обнаружили нарколабораторию.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ОКОН ОМВД России «Арзамасский» в ходе реализации оперативной информации обнаружили на территории одного из домов р.п. Выездное плантацию по выращиванию растительного наркотика.

В ходе проведенного обыска оперативники изъяли 20 полимерных горшков черного цвета с растениями зеленого цвета, 29 мешков и 7 горшков с находящимся внутри грунтом и остатками корневой системы, полимерный контейнер с находящимися внутри измельченными частями растениями зеленого цвета а также большое количество удобрений, осветительных приборов, систем полива.

По результатам проведенного исследования содержимого контейнера установлено, что в нем находится наркотик «конопля», массой 200 гр.

40-летний владелец плантации сознался в совершении инкриминируемого ему деяния и сообщил, что выращивал каннабис для личного пользования, не собираясь его сбывать.