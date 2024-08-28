Дзержинский "Химик" на выезде проиграл пятигорскому "Машуку-КМВ" Спорт

Дзержинский «Химик» на выезде проиграл пятигорскому «Машуку-КМВ».

14 сентября дзержинский "Химик" в выездном матче проиграл "Машуку - КМВ" со счетом 2:1 в рамках LEON- Первенства Второй Лиги (дивизион"А", группа "серебро").

«Первый тайм полностью отдали сопернику. Наш вратарь Никита Шулкин помешал «Машуку-КМВ» забить в первой половине. Сбился со счета, сколько раз он спасал ворота «Химика»! Во втором тайме тренерский штаб сделал ряд замен и игровых перестановок. Наши парни собрались и забили гол. Но сдержать натиск соперника не смогли, пропустив два мяча», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин.

В первой половине матча «Машук-КМВ» значительно больше владел мячом, но счет на табло был не открыт. После перерыва «Химик» на 56 минуте вышел вперед благодаря голу нападающего Игоря Бугаенко. На 78 минуте соперник сравнял счет, а в самой концовке встречи «Химик» пропустил еще один мяч.

«Сейчас дзержинский «Химик» занимает 8 место, но турнирная таблица чемпионата очень плотная. Одна победа и ты уже в первой четверке», - сказал Евгений Люлин.

Следующий матч чемпионата «Химик» продет на домашнем стадионе 18 сентября против «Краснодара-2».

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