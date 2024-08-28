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Происшествия

Масштабный пожар полыхает на полигоне ТБО в Городецком районе

15 сентября 2024 22:32  [99] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

В Городецком районе тушат масштабный пожар на полигоне ТБО вблизи населённого пункта Скородум. Сообщение о возгорании поступило в 17:00. Горящий участок обнаружили сотрудники полигона и вызвали спецслужбы.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 8 тысяч кв. метров.

Согласно оперативной информации, предоставленной региональным Управлением МЧС на 22:15, площадь пожара распространилась ориентировочно на 30 тысяч кв. метров.

На месте работает совместная группировка сил и средств, а также прибыл глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Росприроднадзора.

По информации Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, угрозы перехода огня на участки леса нет.

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Теги:
МЧС Пожары
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