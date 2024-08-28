Инклюзивный фестиваль паравелоспорта в Нижнем Новгороде объединил участников из разных регионов Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

15 сентября на Волжской набережной в Нижнем Новгороде состоялся Межрегиональный инклюзивный фестиваль паравелоспорта на тандемах для людей с ограничениями здоровья по зрению. В этом году он объединил участников из Казани, Йошкар-Олы, Углича, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области.

Как рассказали в НРО партии "Единая Россия", инициатором проведения соревнований выступила Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива" в рамках социального проекта "Через спорт к вершинам инклюзии".

"Сегодняшний фестиваль – финальное мероприятие реализации большого социального проекта «Через спорт к вершинам инклюзии», в рамках которого мы больше года проводим мероприятия по развитию любительского спорта для незрячих. Кроме велоспорта, это еще сапсерфинг. Первый областной фестиваль паравелоспорта прошел у нас в прошлом году. В этот раз мы пригласили участников из других регионов, чтобы узнать, как у них развивается любительский параспорт, обменяться опытом, - рассказала исполнительный директор организации "Перспектива" Галина Липина. - Наша главная задача – привлечь как можно больше участников, объединить самых разных людей, показать, что невидящие люди тоже активны, занимаются спортом, общительны. Ведь прежде всего им необходимо общение и ощущение полноты жизни. Надеемся, что наш фестиваль станет отправной точкой для дальнейшего продвижения таких проектов и инклюзивных практик".

По мнению участников команды из Углича Ксении Романюк и Дениса Бакушева, надо больше рассказывать о возможностях спорта для людей с ОВЗ, формировать у них интерес к физкультуре и спорту. Это не только помогает поддерживать здоровье, но и развивает физические способности, навыки общения, социализации, умение работать в команде.

"В велотандеме команда должна быть слажена, сработана, как единый организм, нужно понимать друг друга с "одной педали". Первый пилот – зрячий, он рулит, дает команды, предупреждает о поворотах, препятствиях. А второй пилот (стокер) – незрячий или плохо видящий должен моментально на них реагировать, анализировать ситуацию. К примеру, по команде "Креветка!" сразу группируется как морская креветка. Все это достигается постоянными тренировками и желанием достичь результата", - поделилась Ксения Романюк.

"Мы приехали в Нижний Новгород не только посоревноваться с другими участниками. Наша цель – пропаганда и популяризация любительского велоспорта слепых и слабовидящих. И радует, что сегодня это вызывает большой интерес и отклик. Верим, что данное направление будет развиваться и набирать популярность в стране", - отметил Денис Бакушев.

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" оказывают помощь и в инклюзивных тренировках, и в организации фестиваля.

"На таких мероприятиях для людей, у которых есть какие-либо ограничения по здоровью, открывают новые горизонты, новые возможности, расширяют мир вокруг. Мне вспомнилось, как на подобных соревнованиях в Арзамасе одна бабушка, практически всю жизнь плохо видящая, ехала на тандеме с такой радостью, с таким наслаждением! Ее улыбка дорогого стоит! И наши волонтеры с большим удовольствием всегда помогали и будут помогать этим людям. Россия – страна возможностей!" - сказал руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

Победу в гонках среди женских команд одержал экипаж нижегородок Наталья Крыжачук и Екатерина Шмелева, среди мужчин лучший результат показали Виталий Миридонов и Андрей Щелоков из Лыскова.

Все участники получили грамоты, а экипажи - победители были награждены медалями и памятными подарками.

Гости и участники фестиваля также смогли ознакомиться и попробовали прокатиться на экспонатах музея необычных велосипедов "СамокатЪ".

Содействие в организации фестиваля оказали департамент спорта и физической культуры администрации Нижнего Новгорода, Нижегородская областная общественная организация Всероссийского общества слепых, региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия". Генеральным партнером и организации судейства соревновательной части фестиваля выступила Федерация триатлона Нижегородской области.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".