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Общество

Законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков внесут в Госдуму

16 сентября 2024 07:55  [68] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать лишением свободы за мошенничество с использованием дипфейков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, статью 159 УК РФ (мошенничество) предлагается дополнить частью о мошенничестве, совершённом "с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего или иного лица, а равно с использованием биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица".

В качестве наказания за такое преступление предлагается использовать штраф до 400 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Законопроект также вводит в ряд статей УК РФ – о клевете, мошенничестве, вымогательстве и другие – дополнительный квалифицирующий признак для гражданина или группы граждан, которые совершают преступление с использованием технологий дипфейк.

Как пояснил Ярослав Нилов, понятие дипфейка в законодательстве пока не прописано, но в настоящее время такие технологии активно применяются мошенниками. Необходимо восполнить этот юридический пробел.

Как ранее сообщал телеканал "360", случаи обмана граждан с применением функционала нейросетей участились в России. Мошенники начали втираться в доверие к жертвам, создавая довольно реалистичные видеоизображения - дипфейки. При этом на слух и визуально отличить подделку не всегда возможно.

В аудио- и видеоролике в ролике может появиться изображение или голос как близкого родственника, так и работодателя, а также сотрудников силовых ведомств и представителей официальных структур. Злоумышленники получают доступ к материалам, с помощью которых создаются дипфейки, взламывая социальные сети и мессенджеры.

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Теги:
Госдума Мошенничество Технологии
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