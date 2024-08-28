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Трамваи № 22 и 417 остановили работу на Автозаводе из-за проблем на электросетях

16 сентября 2024 08:17  [143] Общество

Фото: Кира Мишина

Пресс-служба регионального "Центра развития транспортных систем" предупредила об изменениях в движении общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Так, утром 16 сентября в связи со сбоем подачи электроэнергии в контактные сети временно прекращено движение трамваев на маршрутах №22 (улица Строкина - метро "Автозаводская") и №417 (52-й квартал - Московский вокзал).

"Движение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО: По данным на 9:20 движение трамваев маршрутов № 22 и 417 восстановлено согласно утверждённым схемам.

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Теги:
движение Общественный транспорт Трамвай
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