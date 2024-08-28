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Общество

Метеорологическое лето в Нижегородской области продолжится и на этой неделе

16 сентября 2024 08:52  [92] Общество

Фото: Светлана Шуга

Сентябрь 2024 года в Центральной России идёт по графику самого тёплого в истории метеонаблюдений. Так. по данным Гидрометцентра России по Нижегородской области, средняя декадная температура установилась примерно на 5-7° выше средних многолетних значений (при норме в 10-12°).

Благодаря антициклону в течение этой рабочей недели будет преобладать солнечная малооблачная погода, а температурный режим прогнозируется существенно теплее климатической нормы – днём до +21…+24°. Только в пятницу-субботу в регион прорвётся порция более прохладного воздуха, и тёплая аномалия станет сокращаться. Таким образом, предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета.

В понедельник нижегородцев ждёт солнечный день при высоком атмосферном давлении. Столбики термометров поднимутся до +23...+24°, ветер восточный, до 3 м/с. Ночью температура понизится до +12...+16°

Во вторник и в среду прогнозируется маловетреная погода, на небе могут появиться облака, но воздух будет прогреваться до +22...+24°. В

В четверг, после прохождения размытого холодного фронта, начнётся постепенное понижение температуры. Так, днём 19 сентября ожидается до +20…+22°, в пятницу и субботу - около +18°, а в воскресенье уже не выше +16…+17°.

При этом только в выходные кое-где может брызнуть незначительный дождь.

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Теги:
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