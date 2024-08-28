Акция по сбору образцов для регистра доноров крови и костного мозга пройдёт 20 сентября Общество

Фото: Александр Воложанин

20 сентября в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки "Единой России" пройдёт выездная акция по сбору образцов для пополнения Федерального регистра доноров костного мозга.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается в третью субботу сентября. В 2024 году эта дата выпадает на 21 сентября.

В ближайшую пятницу любой желающий (при отсутствии противопоказаний) сможет сдать кровь, чтобы войти в регистр доноров крови и при необходимости в дальнейшем помочь победить страшную болезнь, связанную со злокачественными заболеваниями крови.

Процедуру могут пройти люди от 18 до 45 лет включительно, предварительно необходима консультация лечащего врача.

Акция будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: ул.Малая Покровская, 2а. При себе нужно иметь паспорт.

Ознакомиться с более подробной информацией о том, почему важно развивать это направление донорства, кто может стать донором и узнать реальные истории людей, успешно прошедших процедуру трансплантации можно на сайте и в социальных сетях Федерального регистра доноров костного мозга.

Горячая линия донорства костного мозга (звонок по России бесплатный): 8-800-550-29-77.

Напомним, по данным региональной службы крови, с начала 2024 года для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга образцы своей крови сдали более 700 нижегородцев.