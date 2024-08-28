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Бизнес

Нижегородские компании приглашают на бесплатное обучение по работе с маркировкой групп товаров

16 сентября 2024 11:47  [91] Бизнес

Нижегородские производители и торговые организации могут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В период с 17 по 30 сентября состоится 11 вебинаров. Как уточнили в пресс-службе облправительства, мероприятия пройдут на онлайн-платформе государственной информсистемы мониторинга за оборотом товаров.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, такие встречи дополняют инструменты поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Предстоящая серия вебинаров посвящена национальной системе маркировки "Честный знак".

"Система позволяет узнать, как и где был произведен товар, на каком этапе продажи сейчас находится. Представители производителей и торговых организаций смогут ознакомиться с последними изменениями и техническими требованиями по маркировке разных групп товаров. Эксперты поделятся своими знаниями и опытом, расскажут о маркировке продуктов питания, напитков, а также о порядке продажи такой продукции", - рассказал министр.

На онлайн-мероприятиях можно будет задавать вопросы экспертам.

Расписание вебинаров "Честный знак" с 17 по 30 сентября 2024 года:

- 17 сентября в 12:00 "Технические решения для маркировки отдельных видов ТСР" ;

- 18 сентября в 11:00 "Технические решения для маркировки консервированной продукции";

- 18 сентября в 14:00 "Обязательный разрешительный режим для 8 новых групп товаров с 1 ноября 2024 года";

- 19 сентября в 12:00 "Разрешительный режим. Ответы на вопросы";

- 24 сентября в 10:00 "Технические решения по маркировке сухих кормов для животных";

- 24 сентября в 11:00 "Описание продукции в национальном каталоге";

- 25 сентября в 11:00 "Маркировка растительных масел и масложировой продукции. Основные ошибки";

- 26 сентября в 11:00 "Вебинар по маркировке и ведению учета бакалеи";

- 26 сентября в 12:00 "Разрешительный режим. Ответы на вопросы";

- 27 сентября в 12:00 "Технические решения для маркировки бакалейной продукции";

- 30 сентября в 11:00 "Эксперимент по маркировке "Пиротехнических изделий и средств пожаротушения".

Дополнительная информация о регистрации и участии доступна на сайте: честныйзнак.рф, а также на сайте регионального Минпромторга.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП, инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
МСП Производство Торговля
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