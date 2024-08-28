Часть дорог в Балахне перекроют в связи с проведением Дня города 21 сентября Общество

Фото: Кира Мишина

21 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 550-летию Балахны, будет временно перекрыто движение транспорта на подъезде к Балахне от автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород. Ограничения на данном участке будут действовать с 10:30 до 14:30. об этом сообщили в пресс-службе "Центра развития транспортных систем".

В этот период автобусы маршрутов № 6, 17, 57, 57-а, 203, Т-309, 536, 543, 550, 578, 1507 и 1323 пойдут по улицам Свердлова и Строителей в обоих направлениях.

Кроме того, муниципальный маршрут №7 будет двигаться по улицам Ленина, Розы Люксембург, Энгельса, Строителей и Свердлова в обоих направлениях. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах "Улица Свердлова" (в районе дома № 2 и дома№ 24А по улице Свердлова).

Движение автобусов № 11, 14, 102, 104, 108 и 317 до остановки "Детская поликлиника" будет организовано по улицам Свердлова, Строителей и Энгельса в обоих направлениях.

Маршруты № 2, 12 и 105 будут сокращены до "Детской поликлиники".

Также ЦРТС сообщили, что с 14:30 до 23:00 21 сентября будет временно прекращено движение транспорта по площади Кузьмы Минина. В это время автобусы № 2 и 7 поедут по улицам Энгельса, Розы Люксембург и Ленина в обоих направлениях.