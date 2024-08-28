Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2024 14:15  [1] Часть дорог в Балахне перекроют в связи с проведением Дня города 21 сентября
16 сентября 2024 13:43  [69] Заявки на городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний" принимаются до 30 сентября
16 сентября 2024 13:27  [73] Мэрия Нижнего Новгорода ликвидировала нелегальную свалку в Канавине
16 сентября 2024 12:58  [126] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября
16 сентября 2024 12:11  [135] Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ
16 сентября 2024 11:22  [483] Нарушения в работе полигона ТБО под Городцом обнаружили перед крупным пожаром
16 сентября 2024 10:59  [157] Акция по сбору образцов для регистра доноров крови и костного мозга пройдёт 20 сентября
16 сентября 2024 10:42  [177] ЖК "Каскад на Архангельской" в Нижнем Новгороде достроят в конце 2024 года
16 сентября 2024 10:18  [220] Оперштаб работает на месте пожара на полигоне ТБО в Городецком районе
16 сентября 2024 09:46  [205] Сильнейшая магнитная буря может обрушиться на Землю 16 и 17 сентября
Общество

Часть дорог в Балахне перекроют в связи с проведением Дня города 21 сентября

16 сентября 2024 14:15  [1] Общество

Фото: Кира Мишина

21 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 550-летию Балахны, будет временно перекрыто движение транспорта на подъезде к Балахне от автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород. Ограничения на данном участке будут действовать с 10:30 до 14:30. об этом сообщили в пресс-службе "Центра развития транспортных систем".

В этот период автобусы маршрутов № 6, 17, 57, 57-а, 203, Т-309, 536, 543, 550, 578, 1507 и 1323 пойдут по улицам Свердлова и Строителей в обоих направлениях.

Кроме того, муниципальный маршрут №7 будет двигаться по улицам Ленина, Розы Люксембург, Энгельса, Строителей и Свердлова в обоих направлениях. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах "Улица Свердлова" (в районе дома № 2 и дома№ 24А по улице Свердлова).

Движение автобусов № 11, 14, 102, 104, 108 и 317 до остановки "Детская поликлиника" будет организовано по улицам Свердлова, Строителей и Энгельса в обоих направлениях.

Маршруты № 2, 12 и 105 будут сокращены до "Детской поликлиники".

Также ЦРТС сообщили, что с 14:30 до 23:00 21 сентября будет временно прекращено движение транспорта по площади Кузьмы Минина. В это время автобусы № 2 и 7 поедут по улицам Энгельса, Розы Люксембург и Ленина в обоих направлениях.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна День города Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph