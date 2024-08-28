Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2024 15:50  [31] Амфитеатр и беговые дорожки появятся в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
16 сентября 2024 15:34  [80] АО "Транснефть-Верхняя Волга" организовало выпуск мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище
16 сентября 2024 15:22  [80] Нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот
16 сентября 2024 15:06  [80] Правительство РФ поддержало штрафы до 5 тысяч рублей за повторную езду без полиса ОСАГО
16 сентября 2024 14:50  [86] Две крупные партии гумгруза нижегородцы доставили на Донбасс и в Курскую область
16 сентября 2024 14:15  [112] Часть дорог в Балахне перекроют в связи с проведением Дня города 21 сентября
16 сентября 2024 13:43  [137] Заявки на городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний" принимаются до 30 сентября
16 сентября 2024 13:27  [140] Мэрия Нижнего Новгорода ликвидировала нелегальную свалку в Канавине
16 сентября 2024 12:58  [165] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября
16 сентября 2024 12:11  [162] Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ
Общество

Две крупные партии гумгруза нижегородцы доставили на Донбасс и в Курскую область

16 сентября 2024 14:50  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две крупные партия гуманитарного груза доставлены из Нижегородской области на Донбасс и в Курскую область.

Более 20 тонн помощи по заявкам военнослужащих было собрано нижегородскими волонтёрами и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе Дома народного единства.

В двух машинах было отправлено самое необходимое: продукты питания, стройматериалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое.

"Мы делаем всё, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - сказала заместитель ген директора Дома народного единства Татьяна Дружинина.

С начала СВО правительство Нижегородской области и координационный центр отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Кроме того, новая партия гуманитарной помощи - уже 11-я - отправилась из Нижнего Новгорода жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. К сбору присоединились неравнодушные жители региона, активисты добровольческих и общественных объединений, представители регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, а также сотрудники Управления Росреестра по Нижегородской области.

В состав груза вошли мужская и женская одежда, детские принадлежности, продукты питания и прочие вещи первой необходимости. Часть груза, включающую медикаменты и бытовую химию, доставят в военный госпиталь Курской области представители волонтёрского движения "КонVой".

Как сообщили в волонтёрском центре, ранее на передовую для военнослужащих были переданы автомобиль, который закупили участники проектов "Женское лидерство" и "Лидеры Нижегородской области", и мотоцикл, который передала семья неравнодушных нижегородцев.

Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие — пункты приёма открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Информация размещена на сайте: дом-единства.рф.

Поддержку жителям Курской области можно оказать, передав необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9:00 до 21:00. Уточнить список необходимых вещей можно по номеру горячей линии: 8-831-410-81-10 или 8-800-222-00-13.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph