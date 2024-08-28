Две крупные партии гумгруза нижегородцы доставили на Донбасс и в Курскую область Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две крупные партия гуманитарного груза доставлены из Нижегородской области на Донбасс и в Курскую область.

Более 20 тонн помощи по заявкам военнослужащих было собрано нижегородскими волонтёрами и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе Дома народного единства.

В двух машинах было отправлено самое необходимое: продукты питания, стройматериалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое.

"Мы делаем всё, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - сказала заместитель ген директора Дома народного единства Татьяна Дружинина.

С начала СВО правительство Нижегородской области и координационный центр отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Кроме того, новая партия гуманитарной помощи - уже 11-я - отправилась из Нижнего Новгорода жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. К сбору присоединились неравнодушные жители региона, активисты добровольческих и общественных объединений, представители регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, а также сотрудники Управления Росреестра по Нижегородской области.

В состав груза вошли мужская и женская одежда, детские принадлежности, продукты питания и прочие вещи первой необходимости. Часть груза, включающую медикаменты и бытовую химию, доставят в военный госпиталь Курской области представители волонтёрского движения "КонVой".

Как сообщили в волонтёрском центре, ранее на передовую для военнослужащих были переданы автомобиль, который закупили участники проектов "Женское лидерство" и "Лидеры Нижегородской области", и мотоцикл, который передала семья неравнодушных нижегородцев.

Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие — пункты приёма открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Информация размещена на сайте: дом-единства.рф.

Поддержку жителям Курской области можно оказать, передав необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9:00 до 21:00. Уточнить список необходимых вещей можно по номеру горячей линии: 8-831-410-81-10 или 8-800-222-00-13.