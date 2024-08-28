Нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот

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Для жителей Нижегородской области теперь доступен сервис покупки билеты на пригородные поезда через специальный чат-бот в мессенджере Telegram "Электрички РЖД". Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
С помощью виртуального помощника можно также оформить квитанции на провоз багажа и животных.
Для активации сервиса нужно перейти в соответствующий канал, запустить чат-бот, выбрать регион и пройти регистрацию.
Затем появится возможность выбрать маршрут, дату и время поездки. После оплаты, которая проводится через систему безопасных платежей, покупателю придёт придет штрих-код билета, который нужно будет показать при проверке.
Напомним, скоростной поезд "Ласточка" повышенной комфортности начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа.
Ранее сообщалось, что новый поезд "Финист" планируется запустить на полигоне Горьковской железной дороги до конца 2024 года.
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