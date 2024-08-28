Нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Для жителей Нижегородской области теперь доступен сервис покупки билеты на пригородные поезда через специальный чат-бот в мессенджере Telegram "Электрички РЖД". Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

С помощью виртуального помощника можно также оформить квитанции на провоз багажа и животных.

Для активации сервиса нужно перейти в соответствующий канал, запустить чат-бот, выбрать регион и пройти регистрацию.

Затем появится возможность выбрать маршрут, дату и время поездки. После оплаты, которая проводится через систему безопасных платежей, покупателю придёт придет штрих-код билета, который нужно будет показать при проверке.

Напомним, скоростной поезд "Ласточка" повышенной комфортности начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа.

Ранее сообщалось, что новый поезд "Финист" планируется запустить на полигоне Горьковской железной дороги до конца 2024 года.