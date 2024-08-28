Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2024 15:50  [57] Амфитеатр и беговые дорожки появятся в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
16 сентября 2024 15:34  [88] АО "Транснефть-Верхняя Волга" организовало выпуск мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище
16 сентября 2024 15:22  [91] Нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот
16 сентября 2024 15:06  [88] Правительство РФ поддержало штрафы до 5 тысяч рублей за повторную езду без полиса ОСАГО
16 сентября 2024 14:50  [94] Две крупные партии гумгруза нижегородцы доставили на Донбасс и в Курскую область
16 сентября 2024 14:15  [116] Часть дорог в Балахне перекроют в связи с проведением Дня города 21 сентября
16 сентября 2024 13:43  [138] Заявки на городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний" принимаются до 30 сентября
16 сентября 2024 13:27  [142] Мэрия Нижнего Новгорода ликвидировала нелегальную свалку в Канавине
16 сентября 2024 12:58  [167] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября
16 сентября 2024 12:11  [165] Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ
Общество

Нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот

16 сентября 2024 15:22  [91] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Для жителей Нижегородской области теперь доступен сервис покупки билеты на пригородные поезда через специальный чат-бот в мессенджере Telegram "Электрички РЖД". Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

С помощью виртуального помощника можно также оформить квитанции на провоз багажа и животных.

Для активации сервиса нужно перейти в соответствующий канал, запустить чат-бот, выбрать регион и пройти регистрацию.

Затем появится возможность выбрать маршрут, дату и время поездки. После оплаты, которая проводится через систему безопасных платежей, покупателю придёт придет штрих-код билета, который нужно будет показать при проверке.

Напомним, скоростной поезд "Ласточка" повышенной комфортности начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа.

Ранее сообщалось, что новый поезд "Финист" планируется запустить на полигоне Горьковской железной дороги до конца 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Железная дорога Общественный транспорт электрички
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph