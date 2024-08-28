Представители нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители 12 нижегородских компаний завершили обучение по программе "Экспортный форсаж", которая реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Обучение проходит по программам Российского экспортного центра (РЭЦ).

В ходе программы "Экспортный форсаж" специалисты Центра поддержки экспорта готовят предприятия к выходу на внешнюю торговлю с помощью механизмов нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

"Экспортный форсаж" состоит из пяти модулей: выбор рынка, маркетинг, финансовые условия сделки, реализация контракта и деловая коммуникация. В каждом из них объединены блоки по получению теоретических знаний и практические занятия", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В этом году обучение прошли представители 12 компаний, 2 из которых уже заключили 3 экспортных контракта на поставку своей продукции за рубеж, еще 3 компании находятся на стадии подготовки к оформлению торгового сотрудничества

Министр добавил, что за время обучения – с 23 мая по 10 сентября – компании с помощью экспертов ЦПЭ и РЭЦ выбрали рынок, проанализировали входные барьеры, отработали воронку потенциальных клиентов, провели первичные переговоры, подготовили коммерческие предложения, прошли подготовку к проведению переговоров с учетом особенностей страны.

Кроме того, эксперты по каждому из экспортных проектов подготовили планы участия в актуальных выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, отработали наиболее эффективные каналы продвижения продукции, подобрали необходимые меры господдержки.

Участники программы "Экспортный форсаж" выбрали в качестве перспективных направлений для работы Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию, Вьетнам, Азербайджана.

Министр отметил, что многие компании уже во время прохождения обучения воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта: речь идет об участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, вебинарах "Час с торговым представителем", международных консультациях РЭЦ, содействии в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего за время действия программы, с 2021 года, обучение прошли специалисты 48 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили 23 экспортных контракта.

Обучение по программе "Экспортный форсаж" организуется РЭЦ ежегодно. Узнать подробнее об участии в этой программе и других мероприятиях для экспортеров можно в Центре развития экспорта Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-18-48 или электронной почте: info@export-nn.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП, инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.