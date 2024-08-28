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Общество

Дзержинску предложили присвоить статус наукограда

17 сентября 2024 09:55  [61] Общество

"Город химиков" Дзержинск предлагается наделить статусом наукограда. С такой инициативой выступил гендиректор ООО "Окапол", президент Ассоциации промышленников и предпринимателей "Дзержинскхимрегион" Дмитрий Огородцев. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Предложение было озвучено в рамках выездного заседания комитета по химической промышленности Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и комиссии по развитию мало- и среднетоннажной химии Российского союза химиков, которая прошла 16 сентября в ТПП Нижегородской области.

Дмитрий Огородцев отметил, что присвоение статуса наукограда позволит Дзержинску получить федеральное финансирование на осуществление целевых программ, в частности, по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Он подчеркнул, что основным критериям населённый пункт соответствует.

По его словам, это ещё и имиджевый момент, привлекающий специалистов.

На заседании было озвучено, что кадровый дефицит в Дзержинске составляет 5,5 тысячи вакансий, а в перспективе, при полном запуске особой экономической зоны "Кулибин" и агропромпарка, может достигнуть 7 тысяч.

Председатель комитета по химпромышленности "Деловой России" и комиссии Российского союза химиков Михаил Сутягинский поддержал предложение подготовить рекомендательные письма и направить необходимые запросы в профильные федеральные органы власти.

В итоге все участники заседания единогласно выступили в поддержку инициативы.

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Теги:
Наука Производство Химия
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