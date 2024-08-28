II Всероссийские спортивные игры Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: с сайта Нижегородской епархии

В нижегородском культурно-развлекательном комплексе "Нагорный" состоялась церемония закрытия II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба нижегородской епархии, в играх приняли участие более 2 тысяч юных спортсменов из 68 регионов страны и команда Республики Беларусь. Соревнования прошли в шести основных видах спорта: ВФСК ГТО, баскетбол 3х3, мини-футбол, шахматы, самбо и настольный теннис. Помимо этого, от Нижегородской области были представлены две дополнительных дисциплины — шахматы-онлайн и фиджитал-хоккей.

Кроме того, в рамках игр прошел форум "Вера и спорт", на котором в формате круглых столов, дискуссий и заседаний встретились представители духовенства, чиновники и спортсмены.

Организаторами мероприятия стали министерство спорта России, патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия, ФСПО "Россия" (спортивное общество "Россия").

Победителем игр стала сборная команда города Санкт-Петербурга. Второе место заняла команда из Свердловской области, третьей стала сборная команда Кемеровской области. Сборная Нижегородской области по результатам в общекомандном зачете заняла шестое место.

Следующие, III Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в 2025 году в Санкт- Петербурге.