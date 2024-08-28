Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья проходит в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области период с 16 по 22 сентября объявлен Неделей безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Она проводится ежегодно с целью повышения осведомлённости о важности безопасности пациентов и улучшения качества медицинской помощи.

Центры здоровья играют важную роль в популяризации Недели безопасности пациента. В них можно получить широкий спектр услуг, направленных на профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения.

Основными задачами центров здоровья являются:

информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;

оценка функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья;

формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких;

формирование у населения принципов "ответственного родительства";

обучение граждан, в том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;

обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний;

консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха;

разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья.

В Нижегородской области в настоящее время функционирует 13 центров здоровья для взрослого населения и 6 центров здоровья для детей и подростков. Также взрослый и детский центры работают в Сарове.

Во взрослый центр здоровья можно обратиться самостоятельно или по направлению врачей поликлиник, в том числе после дополнительной диспансеризации (I-II группы здоровья), или врачей из стационаров после острого заболевания.

Так, за 7 месяцев 2024 года в центры здоровья для взрослых обратилось около 28 тысяч человек. 25 тысячам пациентов центров было проведено первичное медицинское комплексное обследование, из них у 19 тысяч были выявлены функциональные расстройства. Граждане с факторами риска направлены в амбулаторно-поликлинические учреждения.

И всего только чуть больше 6 тысяч нижегородцев, обратившихся в центры здоровья из были признаны здоровыми.

Детский центр здоровья могут посетить дети с рождения до 17 лет по решению родителей или законных представителей. При этом подростки 15-17 лет могут обратиться в центры самостоятельно.

Согласно официальной статистике, за 7 месяцев 2024 года в центры здоровья для детей обратилось около 12 тысяч человек. По итогам первичного медицинского комплексного обследования здоровыми оказалось порядка 4,5 тысячи детей, а с факторами риска – практически 7 тысяч юных нижегородцев.

Все дети и подростки с факторами риска были направлены в амбулаторно-поликлинические учреждения. Кроме того, каждый пациент центров получил индивидуальные планы по здоровому образу жизни с учётом его возрастных особенностей и рационального питания.