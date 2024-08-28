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Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняло участие в "Дне поставщика" для предпринимателей

17 сентября 2024 15:20  [108] Бизнес

Фото: Транснефть-Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняло участие в "Дне поставщика нефтехимической отрасли". Представители компании ответили на вопросы потенциальных участников торгов о том, как стать поставщиком товаров и услуг для предприятия. В мероприятии, которое проходило на площадке технопарка "Анкудиновка", приняли участие более 180 предпринимателей Нижегородской области.

"День поставщика" был организован нижегородским центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказали в службе общественных коммуникаций предприятия, по итогам 2023 года доля конкурентных закупок АО "Транснефть-Верхняя Волга" у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 94%, что выше аналогичного показателя за 2022 год. Победители торгов из Нижегородской области заключили в прошлом году 373 договора.

"Предприятие заинтересовано в расширении круга поставщиков, поскольку это ведет к росту конкуренции, оптимизации производственных процессов, дает возможность реализовать более эффективные решения. В «Дне поставщика» принимаем участие уже восьмой год, чтобы напрямую ответить на все вопросы об условиях участия в торгах и требованиях к поставщикам", - пояснил заместитель гендиректора по производству АО "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Сапожников.

В открытом доступе размещён корпоративный реестр основных видов продукции, которые могут применяться при комплектации производственных объектов системы "Транснефть". На "Дне поставщика" представители компании ответили на вопросы нижегородских предпринимателей о перечне и рассказали о требованиях к продукции.

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Теги:
День поставщика Нефтегазовая промышленность Транснефть-Верхняя Волга
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