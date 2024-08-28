Постоянная комиссия Гордумы подвела итоги деятельности субъектов МСП Общество

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству в ходе заседания, прошедшего под председательством Сергея Пляскина, рассмотрели два больших блока вопросов, касающихся мер по поддержке малого и среднего бизнеса и эффективности использования городского имущества.

По состоянию на конец 2023 года в Нижнем Новгороде осуществляли деятельность более 71 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет более половины (56,1%) от их числа в Нижегородской области. Свою экономическую деятельность они осуществляют преимущественно в сфере торговли (35,6%), строительства (10,3%), транспорта (9,4%), а также в науке (9,2%). Почти две трети организаций (62,7%) являются прибыльными.

Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в бюджет Нижнего Новгорода по итогам 2023 года составили 3,5 млрд руб. или 18,5% от всех налоговых доходов бюджета города.

"Мы заслушали информацию и об итогах деятельности нижегородских предпринимателей и о мерах по их поддержке. Хочется отметить, что по основным показателям малый бизнес города показывает стабильный рост во всех сферах. На его счету - каждый пятый рубль в налоговых доходах города. Это хороший результат, и он благоприятно сказывается на экономике города в целом", - считает Сергей Пляскин.

Члены комиссии также рассмотрели ход реализации двух концессионных соглашений, заключенных городом. По одному из них осуществляется реконструкция здания ангара электродепо "Пролетарское" нижегородского метрополитена и проведена модернизация 26 вагонов метро. Второе соглашение предусматривает создание в городе платного парковочного пространства.

"Мы признали обе концессии успешными - привлечено свыше миллиарда рублей на развитие инфраструктуры города. Нижегородцы уже получил отремонтированные вагоны, а работники метро – комфортное депо. Все получилось и с платными парковками. В прошлом году они принесли городу почти 100 миллионов рублей, в этом – уже около 150 миллионов. Также без бюджетных затрат проведена реконструкция муниципального помещения, где создан центр мониторинга и управления парковками", - оценил итоги Сергей Пляскин.

Кроме того, депутаты заслушали отчеты департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода и городского управлением административно-технического и муниципального контроля о деятельности по контролю за исполнением договорных условий собственниками нестационарных торговых объектов на территории областного центра.

Члены комиссии предложили позднее рассмотреть вопрос о борьбе с несанкционированными торговыми точками.