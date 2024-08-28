Благодаря мерам поддержки в Нижегородской области сократился дефицит работников АПК Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Комитет Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий обсудил результаты реализации регионального закона "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в обсуждении также участвовали представители регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Соответствующий закон действует с 2019 года. Он предполагает ежемесячные выплаты в размере 8 или 6 тысяч рублей, которые выплачиваются в течение двух лет, а также пособия для дипломированных молодых специалистов до 35 лет включительно в сфере агропромышленного комплекса.

Молодым специалистам разово устанавливается пособие в следующих размерах: получившим высшее образование - 500 тысяч рублей; получившим среднее профессиональное образование - 400 тысяч рублей. В этом случае специалист может распорядиться выплатой на свое усмотрение.

По инициативе Молодёжного парламента с прошлого года региональный закон стал бессрочным, а размеры пособий для молодежи увеличены. Кроме того, в качестве альтернативы пособию молодые специалисты получили возможность улучшить свои жилищные условия, оформив единовременную выплату в размере до 1 млн рублей. На данный момент эту выплату получили четыре молодых специалиста из Гагинского, Княгининского, Павловского муниципальных округов и городского округа город Перевоз.

По словам председателя регионального Заксобрания Евгения Люлина, в Нижегородской области благодаря мерам поддержки удалось сократить на треть существующий дефицит работников сельскохозяйственного производства.

"Самое главное, на что были брошены все силы, во что вкладываются немалые средства, воплощается в жизнь – в отрасль идёт молодёжь. К слову, наши коллеги из Молодёжного парламента сами проводили мониторинг кадров сферы АПК, выявляли нехватку специалистов, а затем работали над совершенствованием мер их поддержки. Именно в направлении омоложения этой ключевой отрасли мы и должны двигаться", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, с этого года все выплаты, которые предусмотрены региональным законом, определены как социальные. Это позволило отнести их к доходам, которые не облагаются налогами. Таким образом, фактически размер выплат для получателей увеличился на 13%. Всего за пять лет действия регионального закона в отрасли были трудоустроены более тысячи представителей сельской молодежи, которые получают господдержку из средств областного бюджета (в том числе, 517 молодых специалистов и 613 молодых работников).

В то же время, результаты мониторинга закона показали недостаточную эффективность выплаты на улучшение жилищных условий молодых специалистов. В этой связи региональный минсельхоз предложил рассмотреть возможность повысить размер этой выплаты до 1,5 млн рублей. Кроме того, предлагается распространить эту меру поддержки на молодых работников сельскохозяйственных организаций. Речь идёт о трактористах-машинистах сельскохозяйственного производства, операторах машинного доения, искусственного осеменения животных, а также операторах животноводческих комплексов и механизированных ферм.