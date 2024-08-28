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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили программу переселения граждан из аварийного жилфонда

18 сентября 2024 07:08  [75] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

17 сентября состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова.

Повестка дня заседания включала семь вопросов. Основной темой стала текущая реализация государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024-2028 годы".

По информации профильного департамента городской администрации, в рамках программы расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в количестве 251 единиц. В них проживают 6862 человека. Объем финансирования мероприятий программы составляет более 14 млрд руб. В первом из четырех этапов (2024-2025) к расселению запланированы 52 дома.

"В настоящее время муниципалитетом законтрактовано 17 507,23 кв.м аварийного жилья или 100% от общего объема по строительству, заключены три муниципальных контракта на строительство МКД на земельных участках по улицам Садовой Автозаводского района, Зайцева Сормовского района и 40 лет Победы Приокского района. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы", - рассказал заместитель директора городского департамента строительства и капремонта Артем Каразанов.

"Программа переселения граждан из аварийного жилья 2024-2028, в сравнении с предыдущей, больше по объемам. По прошлой было расселено 192 дома. Еще одно ее существенное отличие в том, что основной упор делается на строительство нового жилья для этих целей, причем в разных районах города как нагорной, так и заречной частей. Это дает возможность семьям с детьми, покидающим аварийные дома, не менять район проживания. В настоящее время все необходимые работы ведутся в штатном режиме. На комиссии ход реализации программы расселения будет рассматриваться регулярно", - прокомментировал Михаил Иванов.

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Теги:
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