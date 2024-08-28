Нижегородский музей Арсенал стал партнёром ФК "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" объявил о сотрудничестве с Нижегородским музеем Арсенал.

Как пояснили в пресс-службе спортивной организации, Нижний Новгород в 2024 году получил статус культурной столицы России, и "Пари НН" включился в развитие идеи объединения спорта и искусства.

Новый сезон, который проходит под девизом "Твори и побеждай", новым партнёром футбольного клуба стал Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – нижегородский музей Арсенал.

В рамках сотрудничества запланировано бесплатное посещение выставок болельщиками. Так, например, при покупке билета на матчи "Пари НН" против грозненского "Ахмата" в Кубке России, который состоится 19 сентября, болельщики смогут бесплатно посетить текущие выставки в Арсенале.

Так, перед матчем и в перерывах на табло стадиона появится куар-код, отсканировав который можно будет выбрать выбрать выставку в Арсенале и получить билет по специальному промокоду.

В пресс-службе отметили, что в скором времени болельщики с помощью специального цифрового решения смогут посещать выставки, концерты, кинопоказы и другие культурные события по принципу "Билет за билет".