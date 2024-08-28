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Общество

Около 20 новых глэмпингов появится в Нижегородской области к концу года

18 сентября 2024 08:15  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

17 сентября состоялось заседание комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области, в ходе которого депутаты обсудили развитие сети глэмпинговых комплексов в регионе.

По словам председателя ЗСНО Евгения Люлина, при популяризации такого вида отдыха на природе особое внимание нужно уделять сохранению окружающей среды.

Как рассказали специалисты областного министерства туризма и промыслов, на территории региона сейчас реализуется 17 проектов, предусматривающих появление номерного фонда на 350 единиц: в Городецком, Володарском, Сокольском, Павловском, Вачском, Шарангском и Воскресенском округах, а также на Бору, в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Уже в конце года все они будут сданы в эксплуатацию. Работа по созданию круглогодичных глэмпингов ведётся в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Также была озвучена информация о работе уже действующих глэмпингов. Так, в комплексе, открывшемся в Городецком округе в июле, практически стопроцентная загрузка.

"Видя, как стремительно набирает популярность такой вид отдыха, мы не должны упускать ничего, что помешало бы комфорту нижегородцев и навредило окружающей природе", - подчеркнул председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

Депутаты заострили внимание на том, как будут решаться вопросы с обустройством системы канализации. Какие-то площадки предусматривают наличие выгребных ям, где-то запланировано проведение полноценной канализационной сети.

"Будем контролировать, чтобы глэмпинги не наносили ущерба экологии. Для этого обсудим возможность включения председателя профильного комитета в комиссию по рассмотрению заявок, поступающих от потенциальных инвесторов", - заключил Атмахов.

Как сообщалось ранее, универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Туризм Экология
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