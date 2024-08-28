Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
17 сентября 2024 12:47  [54] Численность армии в России будет увеличена
16 сентября 2024 18:02  [490] Гендиректором "Ситиматик Чувашия" назначен глава "Ситиматик - НН" Алексей Степанов
13 сентября 2024 13:29  [945] "Единая Россия" определила кандидатуру Евгения Чинцова для выдвижения на пост председателя Думы Нижнего Новгорода
13 сентября 2024 12:15  [685] Евгений Чинцов: "Выборы — это всегда взгляд в будущее, и в этом будущем я нацелен на активную депутатскую работу"
13 сентября 2024 11:08  [724] Паспорта нацпроектов одобрили на заседании комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко
11 сентября 2024 15:38  [545] Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в августе
11 сентября 2024 10:22  [749] Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ
10 сентября 2024 15:45  [616] "Единая Россия" с большим отрывом победила в ЕДГ-2024
09 сентября 2024 17:55  [622] Нарушений на выборах в Нижегородской области не зафиксировали
09 сентября 2024 13:58  [904] Явка на выборах в Нижегородской области составила почти 35%
Политика

Численность армии в России будет увеличена

17 сентября 2024 12:47  [54] Политика

Владимир Путин подписал указ, по которому штатную численность Вооруженных сил увеличат до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 - военнослужащие. Об этом сообщил телеканал "360".

В последний раз штатную численность ВС России увеличивали в декабре 2023 года - до 2 209 130 человек, среди них - 1 300 000 военных.

В Кремле объяснили, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph