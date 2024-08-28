Численность армии в России будет увеличена Политика

Владимир Путин подписал указ, по которому штатную численность Вооруженных сил увеличат до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 - военнослужащие. Об этом сообщил телеканал "360".

В последний раз штатную численность ВС России увеличивали в декабре 2023 года - до 2 209 130 человек, среди них - 1 300 000 военных.

В Кремле объяснили, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", — прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.