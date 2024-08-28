Правила купания в водоёмах будут введены в Нижнем Новгороде Общество

17 сентября в Гордуме Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского. Депутаты поддержали предложение городской администрации об установлении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории областного центра.

Данные Правила разработаны в соответствии с ч.3 ст. 6 Водного кодекса РФ. Они определяют условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, местах массового отдыха населения, туризма, обеспечению мер по надлежащему использованию водных объектов общего пользования.

Одобренный думской комиссией документ устанавливает права граждан на доступ к водным объектам общего пользования и использование их прибрежной полосы, в т.ч. для любительского рыболовства и причаливания плавучих средств, на получение информации об состоянии водных объектов, необходимой для их безопасного использования.

Правила содержат обязанности граждан по рациональному использованию водных ресурсов, по соблюдению установленных ограничений и исполнению требований компетентных должностных лиц, по недопущению ухудшения качества воды, уничтожения и повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного мира на берегах водоемов.

Среди ограничений - а их в Правилах более 20 - запрет на купание в нетрезвом состоянии и купание в запрещенных местах, прыжки в воду с причалов и плавательных средств, стирка и нахождение с домашними животными в местах, отведенных для организованного купания, ныряние и захват купающихся - и другие вполне логичные требования.

Члены постоянной комиссии по экологии рекомендовали городской Думе принять разработанные городской администрацией Правила.

"Создавая правила пользования нижегородскими природными водоемами, мы выполняем требования федерального законодательства. Появление свода прав и обязанностей граждан одновременно порождает дополнительные требования к работе городской администрации. Теперь ей необходимо оборудовать места организованного купания и отдыха у воды, информировать людей об ограничениях, следить за соблюдением запретов", - считает Герман Карачевский.