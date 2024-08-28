Нижегородец оплатил свыше 900 тысяч долгов, чтобы не лишиться квартиры Общество

Нижегородец погасил почти миллионную задолженность по ипотеке и налогам, чтобы не лишиться своей недвижимости.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, житель Московского района областного центра приобрёл квартиру в ипотеку, однако выплачивать её не торопился. В итоге у него образовалась задолженность на сумму около 840 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили по данному факту исполнительные производства. За несвоевременное погашение долга гражданину вынесен исполнительский сбор в размере почти 60 тысяч рублей.

Кроме того, у мужчины имелась задолженность по налоговым платежам на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Поскольку должник не собирался урегулировать ситуацию и не выходил на контакт с судебным приставом, было принято решение об аресте банковских счетов неплательщика, ограничении ему выезда за пределы РФ, а также запрете на осуществление регистрационных действий в отношении недвижимости. Но принятые меры на должника не оказали никакого влияния.

Тогда судебный пристав произвёл арест квартиры, впоследствии её передали на торги. Только после этого неплательщик задумался об оплате долга.

"Перспектива лишения нового жилья не устраивала должника, и он в кратчайшие сроки погасил все задолженности, включая исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - сообщили в ГУФССП.