Золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах Общество

Золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах

С окончанием лета в Нижегородской области заметно вырос интерес к местным санаториям. Об этом свидетельствуют данные по изменению дата‑трафика на сайты региональных здравниц, который в августе увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты МегаФона изучили обезличенные данные обращений на порталы санаторно-курортных комплексов Нижегородской области. В последний летний месяц этого года трафик вырос на 23 % по сравнению с прошлым августом.

Причем, нижегородцев среди пользователей, интересующихся программами оздоровления организма, оказалось только 57 %. Остальные – жители других регионов страны. Очевидно, что чаще всего программы санаторного отдыха в нижегородских здравницах подбирают москвичи и жители Подмосковья. Однако также курортами региона активно интересуются жители Чувашии, Башкирии, Самарской и Липецкой областей.

В августе и в течение первой недели сентября 2024 года максимальный дата‑трафик пришелся на интернет‑ресурс многопрофильного санатория "Городецкий". Интерес к сайту санатория им. ВЦСПС за год вырос вдвое.

В топ-5 наиболее популярных лечебно-профилактических учреждений вошли санаторий "Зеленый город", находящийся в одноименном курортном поселке, медицинский реабилитационный центр "Янтарь" в Татинце Кстовского района и санаторий "Солнечный", расположенный около поселка Тумботино Павловского муниципального округа.

Популярность именно этих мест, в том числе, связана с их расположением в живописных и экологически чистых уголках Нижегородской области. Кроме различных программ оздоровления, медицинских консультаций и чистого воздуха пациентам могут предложить и экскурсионные программы.

"Во время отдыха и лечения важно оставаться на связи с близкими, поэтому при развитии сети мы уделяем внимание не только наиболее посещаемым локациям, но и рекреационным зонам. В этом году мы модернизировали телеком-оборудование в окрестностях поселка Тумботино, в Городце и в Борском городском округе, после чего время загрузки сайтов и приложений для абонентов сократилось до 20-25%. Большой объем работ проведен в туристических местах Нижнего Новгорода, где, уверен, с удовольствием побывают гости нашего города", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.