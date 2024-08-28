"ТНС энерго НН" разъясняет, как обезопасить дачный дом от долгов Общество

Время загородного отдыха подходит к концу, и нижегородцы переезжают обратно в квартиры.

"Откуда долги за свет?" - именно с таким вопросом сталкивается большинство садоводов с приходом долгожданной весны и началом нового дачного сезона. И надо сказать, что чаще всего - это банальные неплатежи, которые рано или поздно приведут к отключению света.

Как правильно завершить дачный сезон, чтобы не накопить неожиданные долги за электроэнергию и не допустить отключения? Все невероятно просто.

1. Перед возвращением в город, проверьте лицевой счет. Если есть задолженность – оплатите ее. Это поможет избежать пеней и ограничения энергоснабжения.

2. Далее - каждый месяц до 25 числа передавайте показания за загородный дом, даже если они не меняются. Нет данных - платить придется по среднему – среднемесячному потреблению за последние полгода. Из-за этого может накопиться долг, о котором клиент узнает не сразу. Перед отъездом снимите показания счётчика и передавайте их ежемесячно.

3. Подключите электронную квитанцию, чтобы всегда контролировать начисления. На один e-mail можно получать квитанции и за квартиру, и за дачу.

4. Зарегистрируйтесь в личном кабинете или скачайте мобильное приложение, так вы будете постоянно на связи с "ТНС энерго НН": сможете проверить лицевой счет, передать показания и заплатить за свет на даче, в квартире, гараже или даже у родных, потому что тут можно управлять несколькими лицевыми счетами.