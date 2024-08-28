Прием заявок на конкурс "Лучший специалист в сфере закупок" стартовал в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начался прием заявок на конкурс "Лучший специалист в сфере закупок".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс проводится ежегодно с 2020 года среди специалистов региональных и муниципальных органов власти, учреждений и организаций, профессиональная деятельность которых связана с закупками товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы в сфере закупок.

Организаторами конкурса выступают Минэкономразвития, Минфин и министерство кадровой политики региона.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также более подробно ознакомиться с правилами участия можно на портале "Команда Правительства".

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, подать документы и пройти электронное тестирование на знание законодательства о контрактной системе. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате и завершится 6 октября. Финальный этап конкурса будет проводиться в очном формате с решением блиц-теста и практических заданий.

По итогам конкурса 10 участников с самыми высокими результатами будут включены в Реестр лучших специалистов в сфере закупок Нижегородской области. Также победитель и призеры конкурса получат награды от правительства Нижегородской области. Всем участникам конкурса будут вручены подтверждающие именные сертификаты.

Ранее сообщалось, что закон об оптимизации процедуры госзакупок в России начнёт действовать с октября.