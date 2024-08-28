ЛУКОЙЛ поддерживает Кстовский нефтяной техникум Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" регулярно оказывает помощь учреждениям образования Кстовского муниципального округа. Одним их эффективных инструментов поддержки является Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

Проект "Давай ЗОЖить!" Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова стал одним из победителей конкурса 2023 года в номинации "Спорт".

При поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" для преподавателей и студентов учреждения организованы регулярные занятия фитнесом. В рамках проекта были приобретены коврики, степ-платформы и интерактивная панель. Благодаря этому появилась возможность использовать видеоуроки тренера групповых программ, а также осуществлять грамотный разбор упражнений силами штатных специалистов техникума по физической культуре и адаптивной физической культуре.

Приобретенные коврики для фитнеса и степ-платформы позволяют дозировать нагрузку для занимающихся разного уровня физической подготовленности и безопасно выполнять упражнения.

"Здоровый образ жизни педагога, его физическая активность однозначно важны в учебном процессе, - отметила директор ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова Татьяна Разина. - Кроме того, по этой программе занимаются и группы студентов. Фитнес активно вовлекается в учебный процесс. Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта!"