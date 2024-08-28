Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2024 14:50  [87] Максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода
18 сентября 2024 14:37  [94] Ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нижегородской области
18 сентября 2024 14:10  [121] ЛУКОЙЛ поддерживает Кстовский нефтяной техникум
18 сентября 2024 13:21  [159] Площадь тления на городецком полигоне ТБО сократилась до 1,5 га
18 сентября 2024 13:05  [153] Памятник руководителю Нижегородского театрального училища открыли на Бугровском кладбище
18 сентября 2024 12:20  [167] Строительство дороги для объезда стройки метро началось на Ванеева в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 12:02  [173] ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
18 сентября 2024 11:25  [157] Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне ТБО в Городцком районе
18 сентября 2024 11:09  [175] ВТБ: 43% жителей Поволжья считают, что ошибки накоплений влияют на отношения в семье
18 сентября 2024 10:43  [179] "ТНС энерго НН" разъясняет, как обезопасить дачный дом от долгов
Общество

ЛУКОЙЛ поддерживает Кстовский нефтяной техникум

18 сентября 2024 14:10  [121] Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" регулярно оказывает помощь учреждениям образования Кстовского муниципального округа. Одним их эффективных инструментов поддержки является Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

Проект "Давай ЗОЖить!" Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова стал одним из победителей конкурса 2023 года в номинации "Спорт".

При поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" для преподавателей и студентов учреждения организованы регулярные занятия фитнесом. В рамках проекта были приобретены коврики, степ-платформы и интерактивная панель. Благодаря этому появилась возможность использовать видеоуроки тренера групповых программ, а также осуществлять грамотный разбор упражнений силами штатных специалистов техникума по физической культуре и адаптивной физической культуре.

Приобретенные коврики для фитнеса и степ-платформы позволяют дозировать нагрузку для занимающихся разного уровня физической подготовленности и безопасно выполнять упражнения.

"Здоровый образ жизни педагога, его физическая активность однозначно важны в учебном процессе, - отметила директор ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова Татьяна Разина. - Кроме того, по этой программе занимаются и группы студентов. Фитнес активно вовлекается в учебный процесс. Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта!"

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район ЛУКОЙЛ Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph