Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2024 18:09  [62] Глеб Никитин наградил победителей Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора
18 сентября 2024 17:08  [58] Подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 16:56  [140] Профильный комитет Заксобрания по ЖКХ и ТЭК обсудил готовность служб к холодам
18 сентября 2024 16:36  [153] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Кусаковке для ИЖС
18 сентября 2024 16:13  [224] "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области
18 сентября 2024 15:59  [133] Окружной хакатон ПФО "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" открыл регистрацию участников
18 сентября 2024 15:48  [147] Ещё один федеральный сервис каршеринга запустил работу в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 14:50  [160] Максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода
18 сентября 2024 14:37  [190] Ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нижегородской области
18 сентября 2024 14:10  [166] ЛУКОЙЛ поддерживает Кстовский нефтяной техникум
Общество

Глеб Никитин наградил победителей Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора

18 сентября 2024 18:09  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке "КУПНО Старт" прошло награждение победителей и призеров IV Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, памятные дипломы и награды победителям вручили губернатор Глеб Никитин и руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марк Чиненков.

По словам Глеба Никитина, экология является одним из ключевых приоритетов работы правительства региона.

"Это реальная возможность для дополнительного развития, появления новых отраслей, занятости, активности. Надеюсь, что многие, кто участвовал в этом конкурсе, выберут различные направления в сфере экологической деятельности в качестве своего будущего жизненного пути. Это, действительно, перспективно! Я рад, что премия выросла в международное движение. Сейчас к организаторам присоединились многие другие организации и ведомства, в том числе правительство Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что с первого сезона в проекте активно участвуют нижегородцы. В этом году большое количество победителей и призеров - 23 человека.

Согласно сообщению, пятый юбилейный сезон премии взял старт 1 августа текущего года и на него уже активно поступают работы от нижегородцев.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций" 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Награды Экология
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2001 10:57  [134] Разбились две "Хонды": автомобиль и мотоцикл
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph