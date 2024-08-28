Глеб Никитин наградил победителей Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке "КУПНО Старт" прошло награждение победителей и призеров IV Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, памятные дипломы и награды победителям вручили губернатор Глеб Никитин и руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марк Чиненков.

По словам Глеба Никитина, экология является одним из ключевых приоритетов работы правительства региона.

"Это реальная возможность для дополнительного развития, появления новых отраслей, занятости, активности. Надеюсь, что многие, кто участвовал в этом конкурсе, выберут различные направления в сфере экологической деятельности в качестве своего будущего жизненного пути. Это, действительно, перспективно! Я рад, что премия выросла в международное движение. Сейчас к организаторам присоединились многие другие организации и ведомства, в том числе правительство Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что с первого сезона в проекте активно участвуют нижегородцы. В этом году большое количество победителей и призеров - 23 человека.

Согласно сообщению, пятый юбилейный сезон премии взял старт 1 августа текущего года и на него уже активно поступают работы от нижегородцев.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций"