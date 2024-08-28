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Общество

Новый детский технопарк "Кванториум" торжественно открыли в павловской школе №10

19 сентября 2024 07:52  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В средней школе №10 города Павлово заработал новый детский технопарк "Кванториум". Торжественная церемония открытия технопарка состоялась 18 сентября, в ней приняли участие министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, глава местного самоуправления Павловского муниципального округа Алексей Кириллов и директор Центра молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум" Светлана Непокорова.

Новая площадка включает хайтек-цех, класс робототехники и программирования, а также три лаборатории естественных наук: биологическую, химическую и физическую. Планируется, что в "Кванториуме" на базе средней школы №10 будут обучаться дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Как отметил Михаил Пучков, "Кванториум" в Павлове стал уже одиннадцатой подобной площадкой в регионе. Все они созданы и функционируют в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"Кванториум" – это, безусловно, новые возможности для развития наших детей. Это не только самое современное оборудование, но и правильные образовательные программы, ориентированные на применение высоких технологий в повседневной жизни. Отличие школьного "Кванториума" заключается в том, что это не просто центр для дополнительного образования, но и часть ежедневного образовательного процесса. Когда урок становится высокотехнологичным, ребенок может по-настоящему увлечься наукой и захотеть связать свою жизнь с одним из ее направлений", – сказал министр.

По словам руководителя нового "Кванториума" Ирины Балакиной, школьники научатся здесь программировать роботов и управлять ими, работать за лазерными станками и паяльными станциями, узнают, чем могут заниматься специалисты лабораторий, и будут изучать окружающий мир с помощью мощных современных микроскопов.

"Кванториум" – это наше счастливое настоящее и будущее. Уверена, что здесь дети вместе с педагогами обязательно разработают проекты, которые сделают жизнь людей лучше и интереснее", – подчеркнула она.

Напомним, национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Кванториум Образование Павлово
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