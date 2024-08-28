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ЛУКОЙЛ поддерживает учреждения образования

19 сентября 2024 08:02  [75] Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания «ЛУКОЙЛ» на постоянной основе оказывает помощь дошкольным учреждениям Кстовского муниципального округа. В детском саду №47 деревни Прокошево при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" создана театральная студия "УПС" (Учи, Показывай, Смеши).

Как отметили в пресс-службе Компании, в 2023 году дошкольное учреждение стало одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

В рамках проекта «Театральная студия "УПС" в музыкальном зале детсада были покрашены стены, отремонтирован потолок, произведена замена напольного покрытия и дверей, установлена сцена, приобретены атрибуты и костюмы для театральной деятельности, шторы и ковер. Обновленное помещение уже оценили дети, педагоги, а также родители воспитанников. Теперь ребята смогут активно заниматься не только музыкой, но и театральным искусством. Новый интерьер создает уютную творческую атмосферу, где каждый сможет ощутить себя артистом.

"Новая площадка будет служить местом для творчества и вдохновения наших детей, помогая им развивать свои способности в искусстве. Наш проект направлен на всестороннее развитие детей, и мы верим, что обновленная студия станет настоящей кузницей талантов! Предстоящие занятия будут включать в себя увлекательные игры, мастер-классы и, конечно, выступления детей. Огромная благодарность Компании "ЛУКОЙЛ" за оказанную помощь", - сказала заведующая МБДОУ "Детский сад № 47" Юлия Жирнова.

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Теги:
Детсады ЛУКОЙЛ Социальные проекты
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