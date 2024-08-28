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Общество

Лучшим водителем общественного транспорта Нижнего Новгорода стал Дмитрий Сидоров

19 сентября 2024 08:17  [154] Общество

Фото: ЦРТС

"Центр развития транспортных систем" конкурса подвёл итоги общественного конкурса "Лучший в профессии". Победителем в номинации "Лучший водитель Нижнего Новгорода 2024 года" объявлен водитель "Нижегородпассажиравтотранса" Дмитрий Сидоров, который работает на маршрутах А-69, А-95, А-10.

По условиям конкурса претендентами на звание стали те, кого назвали сами нижегородцы. На конкурс поступило 186 обращений - благодарностей и тёплых слов, многие из которых были адресованы именно Дмитрию Сидорову.

"Отличается безукоризненным управлением…", "Очень вежливый и приятный водитель", "Красивый, приятный и очень добрый парень" – такие обращения в большом количестве поступили в поддержку сотрудника НПАТ.

Как рассказала мама Дмитрия, он начал интересоваться автобусами с детства. Получив в 12 лет в подарок велосипед, ездил на нём в автобусный парк на ул. Ясной. Окончил ННГУ, работал инженером, но в итоге всё равно вернулся к мечте детства.

Победитель получит денежный приз в сумме 50 тысяч рублей, благодарственное письмо от Минтранса, а также вымпел "Лучший водитель" для размещения в салоне автобуса.

Также были определены победители и в других номинациях конкурса. Так, лучшим кондуктором общественного транспорта стала кондуктор маршрута №225 "Нижний Новгород – Кстово Автостанция" Любовь Рябичева (ООО "Автофутболистов"); лучшим водителем троллейбуса/электробуса стал водитель маршрута Э-4 Александр Комолов (НЭТ), лучшим водителем автобуса признан водитель "музыкального" А-22 Варужан Манукян (ООО "Фьючерс"), а лучшим водителем трамвая стала Елена Данилова, которая работает на маршруте №6 (ООО "Экологические проекты").

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Теги:
Конкурсы Общественный транспорт
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